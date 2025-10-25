مدیر حج و زیارت خراسان شمالی گفت: پیش ثبت‌نام ودیعه‌گذاران حج تمتع سال ۱۴۰۵ از امروز شنبه سوم آبان ماه در سامانه «حج من» آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، علی کاظمی گفت: متقاضیان دارای سند اولویت‌دار حج تمتع تا تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۸۶ می‌توانند با مراجعه به سامانه my.haj.ir نسبت به تکمیل اطلاعات فردی، پیش ثبت‌نام و واریز هزینه علی‌الحساب اولیه اقدام کنند.

وی افزود: در این مرحله، مبلغ دویست میلیون تومان به عنوان بخش نخست هزینه سفر حج با کسر سپرده اولیه و سود آن دریافت خواهد شد و پیش ثبت‌نام ودیعه‌گذاران تا پایان بهمن ۱۳۸۶ امکان واریز علی‌الحساب را خواهند داشت.

مدیر حج و زیارت خراسان شمالی تأکید کرد: پیش ثبت‌نام حج به صورت کاملاً الکترونیکی انجام می‌شود و متقاضیان باید با کارت بانکی و سیم‌کارت به نام خود پرداخت را انجام دهند و شماره شبای حساب خود را ثبت کنند.

وی بیان کرد: زائران برای اعزام به حج آینده باید گذرنامه‌ای با اعتبار تا پایان آبان ۱۴۰۵ داشته باشند و تاریخ انقضای آن را بررسی کنند.