نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا هشدار داد در پی جنگی ابلهانه با این کشور نباشد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، واکنش ونزوئلا به اقدامات تحریک آمیز و فرا قانونی آمریکا در رسانه‌های انگلیس واکنش‌هایی داشت.

نشریه گاردین نوشت: در پی تهدید‌های دولت آمریکا، ونزوئلا هزاران موشک روسی زمین به هوا را مستقر و ارتش کشورش را آماده کرده است.

به نوشته این روزنامه، دونالد ترامپ اخیر اعلام کرد به سازمان‌های جاسوسی آمریکا اجازه داده است تا علیه ونزوئلا که در آمریکای لاتین قرار دارد، اقدام کنند.

گاردین نوشت آمریکا هواپیما‌های جنگی رادارگریز و کشتی‌های نیروی دریایی را به عنوان بخشی از آنچه تلاش‌های مبارزه با مواد مخدر می‌خواند مستقر کرده، اما هنوز شواهدی منتشر نکرده است که نشان دهد اهدافش مبارزه با قاچاق مواد مخدر بوده‌اند.

روزنامه گاردین نوشت: ترامپ روز پنج شنبه در گفت‌و‌گو با خبرنگاران بار دیگر ارسال بمب‌افکن‌های "بی- ۱ بی" (B-۱B) به ونزوئلا را تکذیب کرد، اما گفت از ونزوئلایی‌ها راضی نیست.

رئیس جمهور آمریکا مدعی است مجرمان ونزوئلایی، زندان‌های آمریکا را پر کرده‌اند. به نوشته این روزنامه، حملات آمریکا که از دوم سپتامبر آغاز شد، دست کم ۳۷ کشته برجای گذاشت.

گاردین نوشت مادورو به هوادارانش گفت دستکم ۵ هزار موشک ضد هوایی ساخت روسیه را در "مواضع مهم پدافند هوایی" مستقر کرده است.

این روزنامه نوشت منظور رئیس جمهور ونزوئلا، موشک‌های "ایگلا – اس" (Igla-S) روسیه است که موشک‌های کوتاه برد و ارتفاع کم‌اند و برای سرنگونی موشک‌های کروز، پهپادها، هلیکوپتر‌ها و هواپیما‌ها استفاده می‌شوند.

گاردین نوشت: تنش‌های منطقه‌ای در پی کارزار دونالد ترامپ در آمریکای لاتین، تشدید شده است و مادورو، واشنگتن را به تلاش برای تغییر رژیم متهم می‌کند.

به نوشته گاردین، هفته گذشته ترامپ گفت که مجوز اقدام مخفیانه سیا علیه ونزوئلا را صادر کرده و در حال بررسی حملاتی علیه کارتل‌های ادعایی مواد مخدر در زمین است.

گاردین نوشت رئیس جمهور جمهوری خواه آمریکا، مادورو را به رهبری یک باند مواد مخدر متهم می‌کند، اتهامی که رهبر ونزوئلا آن را رد می‌کند.