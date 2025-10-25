به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از کالا خبر، این میزان مبادله شامل محصولاتی، چون قیر، سیمان، کلینکر، عایق رطوبتی، کنسانتره سنگ آهن، مس کاتد، آهن اسفنجی و گوگرد بود.

قیر با دادوستد ۱۶۵ هزار و ۶۴۵ تن، بیشترین حجم و ارزش معاملات هفته را به خود اختصاص داد. از این میزان، ۱۰۹ هزار و ۳۷۴ تن به ارزش ۳۳.۶ میلیون دلار به‌صورت دلاری و ۵۶ هزار و ۲۷۱ تن به ارزش ۱.۷ همت به‌صورت ریالی معامله شد.

در رده‌های بعدی، ۳۷۴ هزار و ۲۰۰ تن کلینکر به ارزش ۹.۶ میلیون دلار، ۹۷ هزار و ۷۸۰ تن سیمان به ارزش ۴ میلیون و ۱۲۳ هزار دلار و ۲۵ هزار تن مس کاتد به ارزش ۲۵ میلیون دلار در تالار صادراتی مورد معامله قرار گرفت.

همچنین در این مدت، ۵۵ هزار تن کنسانتره سنگ آهن به ارزش ۳۰۹ میلیارد تومان، ۳۰ هزار تن آهن اسفنجی به ارزش ۷ میلیون و ۱۱۰ هزار دلار، ۵ هزار تن گوگرد به ارزش ۱۶۶ میلیارد تومان و ۷۰۰ تن عایق رطوبتی به ارزش ۲۰ میلیارد تومان دادوستد شد.