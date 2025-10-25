به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، محدثی نژاد گفت: پرونده عرضه و فروش انواع کالای دخانی شامل ۴۸ هزار و ۹۵ نخ سیگار و ۱۲ بسته تنباکوی خارجی به ارزش یک میلیارد و ۵۵۵ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی و ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی بیرجند رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی افزود: شعبه به دلیل ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا‌های کشف‌شده، متخلف را به پرداخت سه میلیارد و ۱۲۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش کالا‌های کشف شده محکوم کرد.

محدثی نژاد گفت: پلیس امنیت اقتصادی این کالا‌های دخانی به ظن قاچاق را در یک مورد بازرسی از یک واحد صنفی در سطح شهر کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.