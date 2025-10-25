پخش زنده
هوای ۷ شهر خوزستان صبح امروز در وضعیت قرمز و آلودگی قرار گرفت و مدارس هویزه را به تعطیلی کشاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص ذرات کمتر از دو و نیم میکرون در شهرهای سوسنگرد ۱۵۳، کوت عبدالله ۱۵۳ و در هویزه ۱۶۷ میکروگرم بر مترمکعب گزارش شده که نشانگر وضعیت قرمز و ناسالم آلودگی هوا برای همه است.
بر اساس این گزارش همچنین شاخص ذرات کمتر از دو نیم میکرون در شهرهای اندیمشک ۱۰۴، اهواز ۱۴۹، بهبهان ۱۰۱، و در شهر شوشتر ۱۳۱ میکروگرم بر مترمکعب گزارش شده که برای گروههای حساس ناسالم است و بر اساس آن افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.
همچنین به دلیل آلودگی و وارونگی هوا؛ امروز شنبه ۳ آبان، فعالیت مدارس شیفت صبح شهرستان هویزه به صورت غیرحضوری و ادارات با ۲ ساعت تاخیر آغاز به کار خواهند کرد.
فعالیت شعب کشیک بانکها و بیمهها بر اساس تصمیم شورای هماهنگی مدیریت بانکها و بیمهها خواهد بود و مراکز امدادی، درمانی، بیمارستانها، اورژانس، آتشنشانی، خدماتی و نوبت کاری از این تاخیر مستثنی هستند.
محمد سبزه زاری مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، تا اواسط هفته آینده جوِ نسبتاً پایداری در اغلب نقاط استان حاکم است، لذا در این ایام غبار صبحگاهی و افزایش غلظت آلایندهها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان مورد انتظار است.