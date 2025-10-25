مسابقات فوتسال نونهالان رده سنی زیر ۱۳ و زیر ۱۴ سال لیگ دسته یک و لیگ برتر خراسان رضوی با معرفی تیم‌های برتر به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیته فوتسال خراسان رضوی گفت: مسابقات فوتسال نونهالان استان با حضور ۵۶ تیم از اوایل مرداد امسال آغاز شد و امشب به پایان رسید.

اکبر چلنگری افزود: در رده سنی زیر ۱۳ سال لیگ برتر تیم مقاومت تربت حیدریه با غلبه بر نیکان مه‌ولات به مقام نخست دست یافت.

وی ادامه داد: در لیگ دسته یک زیر ۱۳ سال نیز تیم پیشگامان فریمان، تیم پیام توس مشهد را شکست داد و قهرمان شد.

چلنگری گفت: در مسابقات دسته یک زیر ۱۴ سال نیز تیم نیکان مه ولات با پیروزی مقابل ملی پوشان مشهد به مقام قهرمانی رسید.

وی افزود: در لیگ برتر زیر ۱۴ سال خراسان رضوی هم، علم و ورزش گلبهار با غلبه بر تیم منتظران تایباد به مقام نخست دست یافت.