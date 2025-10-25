پخش زنده
اداره کل هواشناسی استان یزد اعلام کرد: با عبور موج ضعیف جوی، گاهی وزش باد به نسبت شدید با احتمال گرد و خاک در استان یزد پیشبینی میشود.
همچنین این اداره کل اعلام کرده؛ روزهای آینده نوسانات دما جزئی و مجدداً از یکشنبه تا اواخر هفته جوی بهنسبت پایدار متصور میباشد.