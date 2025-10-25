اداره کل هواشناسی استان یزد اعلام کرد: با عبور موج ضعیف جوی، گاهی وزش باد به نسبت شدید با احتمال گرد و خاک در استان یزد پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، اداره کل هواشناسی استان یزد اعلام کرد:با عبور موج ضعیف جوی، گاهی وزش باد به نسبت شدید با احتمال گرد و خاک در استان یزد پیش‌بینی می‌شود و در روز‌های آتی ورود گرد و غبار از مناطق مجاور به استان یزد دور از انتظار نیست.

همچنین این اداره کل اعلام کرده؛ روز‌های آینده نوسانات دما جزئی و مجدداً از یکشنبه تا اواخر هفته جوی به‌نسبت پایدار متصور می‌باشد.