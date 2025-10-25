به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رئیس حوزه هنری استان گفت: رویداد روایت‌نویسی چای روضه تلاش دارد تا پیوند دیرینه میان ایمان، احساس و روایت را در قالبی هنری زنده نگه دارد.

احسان قائدی تاکید کرد: این رویداد فرصتی برای پرورش نسل تازه‌ای از راویان ایمان و عشق حسینی است؛ کسانی که با زبان امروز، مفاهیم جاودانه عاشورا را تبیین و بازگو می‌کنند.

قائدی با اشاره به میزان مشارکت گسترده هنرمندان در این دوره افزود: بیش از ۱۰۰ اثر برای شرکت در این رویداد هنری به دبیرخانه ارسال شده بود که پس از بررسی و ارزیابی اولیه، ۳۵ اثر منتخب متعلق به ۲۸ هنرمند به‌عنوان نامزد‌های نهایی برای داوری نهایی انتخاب شدند.

در قسمت نهایی آیین اختتامیه سومین رویداد روایت‌نویسی، فرشته محمدی برای نگارش روایت «سیاه روشن» مقام اول را به دست آورد. همچنین راضیه رئیسیان برای نگارش روایت «بوی دارچین» رتبه دوم و نرجس سادات موسوی برای نگارش روایت «سنگ آخر» رتبه سوم را کسب کردند که با اهدای تندیس جشنواره، لوح تقدیر و جایزه نقدی مورد تجلیل قرار گرفتند.

سروناز عباسی‌زاده برای نگارش روایت «جرات»، زهرا محمدی برای نگارش روایت «حق تشنه است»، ساره باقری برای نگارش روایت «پچ‌پچ سنگ‌ها» و فاطمه محمد یوسفی برای نگارش روایت «خان نهم» شایسته تقدیر معرفی شدند.