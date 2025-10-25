فرآوری ۵۰ درصد از سبزیجات تولیدی طبس
۵۰ درصد از سبزیجات تولیدی در طبس در کارخانههای این شهرستان فرآوری وبسته بندی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، مدیر صنایع تبدیلی و غذایی جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه سطح زیر کشت محصولات زراعی از جمله سبزیجات در شهرستان طبس حدود ۷۰۰ هکتار است گفت: این شهرستان قطب تولید سبزیجات در استان است و بطور میانگین در هر هکتار حدود ۲۵ تن محصول برداشت میشود که درحال حاضر حدود ۵۰ درصد آن در کارخانجات شهرستان فرآوری و بسته بندی میشود.
جوادی افزود: این شهرستان دارای ۸ واحد با پروانه بهره برداری در زمینه فرآوری و بسته بندی انواع سبزیجات، صیفی جات و گلهای خوراکی خشک شده، انواع میوه و سبزیجات منجمد پیش فرآوری شده یا نشده است.
وی گفت: ظرفیت این واحدها بیش از ۶ هزار و ۴۱۸ تن است و محصولات آنها علاوه بر بازار استان به خارج از استان نیز صادر میشود و تولیدکنندگان این محصولات درصدد انجام صادرات به خارج از کشور نیز هستند.