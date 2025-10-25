پخش زنده
رئيس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل گفت: در اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در روستای قیه قشلاقی از توابع شهر کوراییم، دو نفر جان خود را از دست دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، روزبه مقدم، رئيس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اظهار کرد: طی تماس مردمی با سامانه اورژانس۱۱۵ مبنی بر مسمومیت دو نفر با گاز مونوکسیدکربن در روستای قیه قشلاقی از توابع شهر کوراییم واصل شد.
️وی افزود: بلافاصله یک دستگاه آمبولانس فوریتهای پزشکی توسط مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اردبیل به محل حادثه اعزام شد.
رئيس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بیان کرد: در این حادثه متاسفانه دو نفر جان خود را از دست داده بودند.
هوای سرد و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی که اغلب گازسوز است، زنگ خطر گازگرفتگی یا همان مرگ خاموش را درپی استفاده از لوازم غیراستاندارد گرمایشی و گازسوز یا بیاحتیاطی و بهرهبرداری غیراصولی از این وسایل به صدا دراورده است؛ خطری که ممکن است هر شهروندی را تهدید کند، اما احتمالا بسیاری خود را در معرض مرگ خاموش نمیدانند.
مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن (CO) یکی از شایعترین مسمومیتها در فصل سرد سال و از مرگبارترین انواع مسمومیتها بشمار میرود و از این رو لزوم رعایت نکات ایمنی جهت پیشگیری از مسمومیت ناشی از گازها به ویژه گاز مونوکسید کربن مورد تاکید است.