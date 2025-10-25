به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۲۳ نشانگر شرایط «ناسالم» هوا و شاخص هوای این کلانشهر در یک تا ۲ ساعت گذشته نیز با عدد ۱۱۷ گویای شرایط «ناسالم» و آلودگی هوا برای افراد حساس است.

سعید محمودی با بیان اینکه کیفیت هوای مناطق «ویلا و شهید آوینی» مشهد در شرایط «سالم» قرار دارد، اضافه کرد: کیفیت هوای ۲۱ منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش کیفیت هوا در شرایط «ناسالم» قرار دارد.

وی با اشاره به ضرورت رعایت اصول خودمراقبتی برای شهروندان مشهد در شرایط آلودگی هوا، ادامه داد: مردم باید توصیه‌ های خود مراقبتی را جدی بگیرند و بیماران قلبی- تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس از تردد غیر ضروری در سطح شهر خودداری کنند.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰‌ ای. کیو. آی به معنی وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰‌ای. کیو. آی نشانگر وضعیت سالم است.

شاخص بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰‌ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰‌ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌ شود.

قرار گرفتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰‌ ای. کیو. آی نیز نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت بحرانی آلودگی هوا است.

کلانشهر مشهد با چالش جدی آلودگی هوا مواجه است که از ۳۰ کانون گرد و غبار داخلی (به وسعت یک میلیون و ۲۵۰ هزار هکتار) در خراسان رضوی و ۲ کانون خارجی در هرات افغانستان و قره‌ قوم ترکمنستان نشات می‌ گیرد؛ پدیده گرد و غبار به عنوان یک پدیده نوظهور از محل این منابع به ویژه در نیمه اول سال، کیفیت هوای شهر مشهد را به شدت کاهش می‌ دهد که تهدیدی برای سلامت شهروندان است.