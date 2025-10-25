به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسابقات چهار وزن دوم رقابت‌های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان، امروز شنبه ۳ آبان ۱۴۰۴ در شهر نووی ساد کشور صربستان پیگیری می‌شود.

در رقابت‌های امروز ۲ کشتی گیر مازندرانی، به مصاف حریفان می‌روند.

میلاد والی زاده و سینا خلیلی کشتی گیران مازندرانی هستند که برای کشورمان امروز به روی تشک می‌روند.

مسابقات ۲ وزن نخست رقابت‌های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان هم، دیروز در شهر نووی ساد صربستان برگزار شد که محمد بخشی کشتی گیر مازندرانی وزن ۷۴ کیلو با ۲ برد و یک شکست از دور رقابت‌ها کنار رفت.

نتایج نمایندگان کشورمان در ۲ ورن نخست:

در وزن ۷۴ کیلوگرم محمد بخشی از مازندران در دور نخست با نتیجه ۵ بر صفر سیف اله ایتایف از فرانسه را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۱ بر ۴ جعفر چولیبویف از ازبکستان را از پیش رو برداشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۱ بر صفر مغلوب یوشینوسوکه آئویاگی قهرمان جهان از ژاپن شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله نیمه نهایی مقابل حریف آمریکایی، نماینده کشورمان از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۹۲ کیلوگرم محمدمبین عظیمی در دور نخست با نتیجه ۷ بر ۱ شرزاد پایانوف از ازبکستان را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۸ بر صفر صادیگ مصطفی زاده از آذربایجان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۳ بر ۳ جاشوآ بار از آمریکا را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۱۲ بر ۱ ایوان چورنوهوز از اوکراین را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت. عظیمی در این دیدار با موخامد خانی اف از روسیه پیکار می‌کند.

مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق امشب برگزار می‌شود.