به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام فرمانداری شهرستان هویزه ، با تصمیم اتخاذ شده و به دلیل آلودگی و وارونگی هوا؛ امروز شنبه ۳ آبان، فعالیت مدارس شیفت صبح بصورت غیرحضوری و ادارات شهرستان هویزه با ۲ ساعت تاخیر آغاز به کار خواهند کرد.

فعالیت شعب کشیک بانک‌ها و بیمه‌ها بر اساس تصمیم شورای هماهنگی مدیریت بانک‌ها و بیمه‌ها خواهد بود.

مراکز امدادی، درمانی، بیمارستان‌ها، اورژانس، آتشنشانی، خدماتی و نوبت کاری از این تاخیر مستثنی هستند.