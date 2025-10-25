پخش زنده
به دلیل افزایش آلودگی هوا مدارس هویزه در شیفت صبح غیرحضوری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام فرمانداری شهرستان هویزه ، با تصمیم اتخاذ شده و به دلیل آلودگی و وارونگی هوا؛ امروز شنبه ۳ آبان، فعالیت مدارس شیفت صبح بصورت غیرحضوری و ادارات شهرستان هویزه با ۲ ساعت تاخیر آغاز به کار خواهند کرد.
فعالیت شعب کشیک بانکها و بیمهها بر اساس تصمیم شورای هماهنگی مدیریت بانکها و بیمهها خواهد بود.
مراکز امدادی، درمانی، بیمارستانها، اورژانس، آتشنشانی، خدماتی و نوبت کاری از این تاخیر مستثنی هستند.