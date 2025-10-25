پیش بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی هرمزگان ۳ آبان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، سعیده خوارزمی افزود: آسمان استان صاف تا کمی ابری هوا همراه با مه صبحگاهی، در طول روز با غبار محلی و در مناطق دریایی تنگه هرمز و دریای عمان در ساعات بعدازظهر با افزایش سرعت باد پیش بینی می‌شود.

وی افزود: دریا در ساعات صبح تا ظهر نسبتا آرام، در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، تنگه هرمز و دریای عمان با افزایش سرعت باد جنوب غربی- شمال غربی متلاطم پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد رفت و آمد شناور‌های سبک با احتیاط صورت پذیرد.

خوارزمی گفت: از فردا شرایط جوی و دریایی نسبتا آرامی در سطح استان پیش بینی می‌شود.

وی افزود: به لحاظ دمایی از اواسط هفته در بیشتر نقاط استان افزایش نسبی دما در طول روز مورد انتظار است.