حوزه فناوری سلامت رتبه دوم و کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رتبه برتر را در ارزشیابی فعالیت‌های تحقیقات و فناوری دانشگاههای علوم پزشکی کسب کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر محسن ارزنلو، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه گفت: با اعلام نتایج ارزشیابی جامع فعالیت‌های تحقیقات و فناوری دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در سال ۱۴۰۳، حوزه فناوری سلامت دانشگاه با ارتقای دو پله‌ای نسبت به سال گذشته، موفق به کسب رتبه دوم در میان دانشگاه‌های تیپ ۲ و جایگاه نهم در بین ۶۸ دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور در حوزه فناوری سلامت شده است.

وی افزود: دانشگاه علاوه بر کسب رتبه دوم در محور "برونداد و توسعه فناوری" در میان دانشگاه‌های تیپ ۲ در زیر محور‌های "واحد‌های فناور" و "اختراعات" نیز موفق به کسب رتبه‌های ۲ و ۴ در بین همه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور شده است که موفقیتی چشمگیر برای حوزه فناوری سلامت معاونت تحقیقات و فناوری می‌باشد.

دکتر محسن ارزنلو ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند به تمامی اعضای هیات علمی، فناوران، پژوهشگران، دانشجویان و همکاران پرتلاش حوزه فناوری معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، از حمایت‌های بی دریغ رئیس دانشگاه قدردانی کرد.

وی تصریح کرد: کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل نیز همچون چند سال گذشته با کسب حداکثر امتیاز، موفق شد مجددا در رتبه اول کمیته‌های تحقیقات و فناوری دانشجویی در میان دانشگاه‌های تیپ ۲ به همراه چهار دانشگاه دیگر قرار گیرد.

معاون تحقیقات و فناوری گفت: بر اساس نتایج ارزشیابی جامع فعالیت‌های تحقیقات و فناوری دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور در سال ۱۴۰۳ که از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شده است، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در مجموع شاخص‌های تحقیقات و فناوری نیز موفق به کسب رتبه هفتم در بین ۲۵ دانشگاه تیپ ۲ و رتبه بیستم در بین ۶۸ دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور شده است.

وی اظهارداشت: این ارزیابی در چهار محور اصلی شامل تولید و ترجمان دانش، برونداد و توسعه فناوری، اثرگذاری و حاکمیت و رهبری مشتمل بر ۱۰۷ شاخص صورت گرفته است.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه تأکید کرد: علیرغم جایگاه نسبتا خوب در ارزشیابی کلی، دانشگاه در محور «تولید و ترجمان دانش» در مجموع در موقعیت مناسبی قرار ندارد و معاونت در تلاش است با شناسایی نقاط ضعف و تدوین برنامه‌های راهبردی، مشارکت مؤثر و حداکثری اعضای هیئت‌علمی و پژوهشگران را برای ارتقاء شاخص‌های برونداد‌های پژوهشی فراهم سازد.

وی افزود: محور "برونداد و توسعه فناوری" نیز با ۶ زیرمحور شامل واحد‌های فناور، پروژه‌های فناورانه، محصولات، اختراعات، ارائه خدمات و نمایشگاه، جشنواره و استارت آپ (در ۴۶ شاخص) ارزشیابی و رتبه بندی می‌شود.