به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، با هدف آشنایی دانش آموزان با مفاهیم قرآنی همه ساله در فصل بازگشایی مدارس جشن قرآنی کلاس اولی‌ها در مدارس مقطع ابتدایی شهر چرام برگزار می‌شود.

این جشن که ویژه پایه اول ابتدایی است امسال به نمایندگی از ۱۰ آموزشگاه شهر چرام در مدرسه حضرت فاطمه زهرا (س) این شهر برگزار شد.

حجت الاسلام افشار امام جمعه شهر چرام در این آئین جشن گفت: با برگزاری این جشن و تلاوت آیات کتاب آسمانی دانش آموزان را در مسیر الهی و معنوی قرار میدهد و فرهنگ قرآنی در مدارس نهادینه می‌شود.

در این جشن قرآنی دانش آموزان با قرائت شعر با مضامین قرآنی و تلاوت آیات قرآن محیط معنوی را برای شروع درس قرآن در آموزشگاه فراهم کرده بود.