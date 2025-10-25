پیکر مادر شهیدان غلامحسین و مظفر کرمی‌شالی امروز، شنبه، سوم آبان ماه، ساعت ۱۰ صبح از مقابل منزل این مرحومه در شهر شال تا زادگاه ابدیش تشییع و به خاک سپرده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، پیکر مطهر مادر شهیدان غلامحسین و مظفر کرمی‌شالی با حضور مردم شهیدپرور تشییع و به خاک سپرده می‌شود

مریم سرپاش مادر شهیدان غلامحسین و مظفر کرمی‌شالی دار فانی را وداع گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.

این مراسم، با حضور مسئولان و مردم شهیدپرور به ویژه خانواده‌های شهدا و ایثارگران برگزار خواهد شد.

در پی درگذشت این مادر شهیدان، سمیه اسمعیلی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین، این ضایعه غم‌بار را تسلیت گفت و از درگاه خداوند متعال برای ایشان، رحمت واسعه الهی و همجواری با فرزند شهیدانش و برای بازماندگانش صبر و اجر مسئلت کرد.

گفتنی است شهید مفقودالاثر غلامحسین کرمی‌شالی، یکم مرداد سال ۱۳۴۳، در روستای شال از توابع شهرستان بوئین زهرا به دنیا آمد، پدرش حسنعلی، کشاورز بود و مادرش مریم نام داشت و تا دوم متوسطه در رشته انسانی درس خواند.

این شهید بزرگوار از سوی بسیج در جبهه حضور یافت، بیست و یکم آبان سال ۱۳۶۱، در عین خوش توسط نیرو‌های عراقی به شهادت رسید و اثری از پیکرش به دست نیامد.

همچنین برادرش مظفر کرمی‌شالی، دوم دی ماه سال ۱۳۵۰، در روستای شال از توابع شهر بوئین‌زهرا به دنیا آمد و تا دوم راهنمایی درس خواند.

این شهید بزرگوار از سوی بسیج در جبهه حضور یافت، بیست و دوم فروردین سال ۱۳۶۶، در شلمچه به شهادت رسید، پیکرش مدت‌ها در منطقه برجا ماند و سال ۱۳۷۴ پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد. برادرش غلامحسین نیز به شهادت رسیده است.