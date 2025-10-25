پخش زنده
معاون وزیر میراث فرهنگی گفت: فرهنگ ایرانیان شایسته طنینانداز شدن در دنیا را دارد موظفیم ایران را بهتر به دیگران بشناسانیم تا دیوار ایرانهراسی ترک بردارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مریم جلالی در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره و نمایشگاه بینالمللی غذاهای سنتی و محلی ارومیه گفت: آذربایجان سر ایران است و این سر همیشه سربلند است، ایران و آذربایجان پیوند ناگسستی دارند و زنان این خطه همواره با فرهنگ و هنر خود در همه جا سرآمد بودند.
معاون صنایعدستی کشور افزود: مردمان آذربایجان همت و غیرت خود را همواره نشان داده و موزههای ایران پر از دلاوریهای آذربایجان بوده و هر جا طعمی، موسیقی و هنری از آذربایجان غربی عبور کرده، سربلند بوده است.
او با تشکر از استاندار، مدیرکل میراثفرهنگی و سایر مسئولان آذربایجان غربی برای برگزاری جشنواره غذا افزود: جشن در فرهنگ ایرانی مترادف با سپاسگزاری، دعا و نیایش است و برگزاری چنین جشنوارههایی، نمادی از قدردانی از مردم و خانواده بزرگ ایران است.
جلالی با بیان اینکه سلیقه و هنر در غذا و سفره ایرانی نمود یافته است، ادامه داد: زنان در طول تاریخ همواره در صف مقدم فرهنگسازی بوده و با لالایی، سفره، غذا و صنایعدستی این فرهنگ را به نسل جدید منتقل کردهاند و ما نیز بهعنوان میراثدار این فرهنگ، آن را باید به نسل جدید منتقل کنیم.
معاون صنایعدستی کشور گفت: ما نمادی از اقتصاد هویتبنیان بوده حق نان و نمک میشناسیم، و امیدواریم فرهنگ مهماننوازی و میزبانی شایسته ایرانیان نیز در جهان طنینانداز شده و جهان با تاریخ کهن ایران آشنا شود تا دیوار ایرانهراسی ترک بردارد.
او با بیان اینکه غذای ایرانی آمیختهای از فرهنگ، هنر، قصهها و حکمت است، تصریح کرد: سفره ایرانی و حکمت ایرانی در جهان معرفی شده است و جهان، ایران را به تاریخ، طبیعت، فرهنگ میشناسد و ما موظفیم ایران را بهتر به دیگران بشناسانیم.
محمد دهقان، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی نیز در این دیدار با اشاره به ظرفیتهای بالای استان در حوزه صنایعدستی، تاریخی و گردشگری گفت: با جذب سرمایهگذار و برنامهریزی مناسب میتوان از این ظرفیتها نهایت استفاده را کرده و نیز این ظرفیتها را همگان معرفی کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی نیز با تشکر از حضور معاون صنایعدستی کشور در نمایشگاه و قدردانی از رئیس اتاق بازرگانی ارومیه برای مشارکت در برگزاری جشنواره گفت: حفظ هویت فرهنگی و تاریخی و ایجاد نشاط اجتماعی از جمله اهداف برگزاری جشنوارهها و رویدادها بوده و برگزاری جشنوارهها کمترین ادای دین در حوزه فرهنگی و عظمت مردم ایران است.
مرتضی صفری گفت: امسال در چهارمین دوره نمایشگاه و جشنواره غذاهای سنتی و محلی ۷۰ غرفه غذا، ۹ سیاهچادر و ۳۰ غرفه صنایعدستی دایر شده بوده که نسبت به سال گذشته از نظر کیفی و کمی رشد قابل ملاحظهای داشته و با استقبال مردمی هم همراه بوده است.
او با بیان اینکه آذربایجان غربی با ۱۸۵۲ اثر ثبت ملی و ۶ اثر ثبت جهانی از استانهای غنی کشور محسوب میشود، تصریح کرد: امیدواریم با ثبت جهانی مسجد جامع ارومیه و روستای گردشگری حسنلو نقده تعداد آثار جهانی در استان افزایش پیدا کند.