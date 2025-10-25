جشنواره بومی-محلی «از خوشه تا خوان» جشنواره بومی-محلی «از خوشه تا خوان» جشنواره بومی-محلی «از خوشه تا خوان» جشنواره بومی-محلی «از خوشه تا خوان» جشنواره بومی-محلی «از خوشه تا خوان» جشنواره بومی-محلی «از خوشه تا خوان» جشنواره بومی-محلی «از خوشه تا خوان» جشنواره بومی-محلی «از خوشه تا خوان» جشنواره بومی-محلی «از خوشه تا خوان» جشنواره بومی-محلی «از خوشه تا خوان» جشنواره بومی-محلی «از خوشه تا خوان» جشنواره بومی-محلی «از خوشه تا خوان» جشنواره بومی-محلی «از خوشه تا خوان» جشنواره بومی-محلی «از خوشه تا خوان» جشنواره بومی-محلی «از خوشه تا خوان» جشنواره بومی-محلی «از خوشه تا خوان» جشنواره بومی-محلی «از خوشه تا خوان»

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس در آیین افتتاح جشنواره بومی‌-محلی «از خوشه تا خوان» که در منطقه آزاد انزلی برگزار شد، با بیان اینکه فرهنگ و تولید دو مؤلفه جدانشدنی در مسیر توسعه استان هستند، گفت: اگر روستا‌های گیلان آباد و پویا باشند، بخش کشاورزی رونق گرفته و صنعت و خدمات نیز در خدمت تولید قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی روستا‌های گیلان افزود: تنوع کالاها، صنایع‌دستی و خوراک‌های محلی در این جشنواره نشان می‌دهد که فرهنگ بومی، پیوند عمیقی با تولید و معیشت مردم دارد و همین ویژگی، گیلان را از سایر استان‌ها متمایز می‌سازد.

استاندار گیلان برگزاری جشنواره‌های بومی و محلی را گامی مهم در صیانت از فرهنگ اصیل و تقویت اقتصاد روستایی دانست و گفت: معرفی فرهنگ‌های بومی نه‌تنها از فراموشی میراث نیاکان جلوگیری می‌کند، بلکه زمینه‌ساز رونق گردشگری و ایجاد فرصت‌های اقتصادی جدید در روستاهاست.

هادی حق‌شناس با اشاره به نقش مؤثر زنان در حفظ و ترویج فرهنگ محلی گفت: بانوان گیلانی همواره در عرصه تولیدات خانگی، صنایع‌دستی و غذا‌های سنتی پیشتاز بوده‌اند و امروز نیز نقش آنان در تحقق توسعه پایدار انکارناپذیر است.

وی ادامه داد: آنچه در نمایشگاه «از خوشه تا خوان» مشاهده می‌شود، تنها نمونه‌ای از توانمندی‌های سه‌هزار روستای گیلان است؛ جایی که باورها، فرهنگ و دسترنج مردم در کنار یکدیگر معنا می‌یابند.

استاندار گیلان همچنین با اشاره به شرایط مطلوب منابع طبیعی استان گفت: خوشبختانه گیلان در مقایسه با بسیاری از استان‌های کشور با بحران آب مواجه نیست و همین امر فرصت ارزشمندی برای توسعه کشاورزی پایدار و گردشگری فرهنگی فراهم کرده است.

حق‌شناس در پایان تأکید کرد: فرهنگ و تولید باید هم‌زمان رشد کنند تا توسعه‌ای متوازن و پایدار در گیلان محقق شود؛ توسعه‌ای که در آن، اصالت فرهنگی حفظ و در عین حال، اقتصاد محلی تقویت شود.