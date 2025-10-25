پخش زنده
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان گفت : زنگ ورزش نباید بهعنوان زنگ فرعی یا تشریفاتی تلقی شود، بلکه باید بهعنوان یک ضرورت تربیتی و بهداشتی در مدارس نهادینه گردد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان با تأکید بر اهمیت تحرک و سلامت دانشآموزان گفت: زنگ ورزش یک ضرورت حیاتی برای تربیت نسل سالم است و تا پایان سال ۱۴۰۶ باید مشکل مدارس فاقد سرویس بهداشتی در استان بهطور کامل برطرف شود.
، مرضیه مهدوی، در هفتمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان، با اشاره به اهمیت سلامت جسمی و روانی دانشآموزان اظهار داشت: زنگ ورزش نباید بهعنوان زنگ فرعی یا تشریفاتی تلقی شود، بلکه باید بهعنوان یک ضرورت تربیتی و بهداشتی در مدارس نهادینه گردد.
وی با بیان اینکه سبک زندگی امروز موجب کاهش تحرک و افزایش مشکلاتی مانند چاقی و ناهنجاریهای قامتی در میان دانشآموزان شده است، افزود: مدیران مدارس و خانوادهها باید به اهمیت تربیتبدنی واقف باشند و ساعات ورزش دانشآموزان نباید در اختیار سایر دروس قرار گیرد.