پخش زنده
امروز: -
مرد ۴۴ سالهای که از ارتفاعات چهلگزی در حومه خنج سقوط کرده بود، نجات یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، رئیس جمعیت هلالاحمر خنج گفت: تلاش شش ساعته نجاتگران هلال احمر برای نجات مرد ۴۴ سالهای که برای برداشت عسل طبیعی به ارتفاعات مهنه خنج در منطقه چهلگزی رفته و از ارتفاعات سقوط کرده بود، نتیجه بخش بود.
امید شمسی افزود: گزارشی مبنی بر سقوط فردی از ارتفاعات مهنه خنج منطقه چهلگزی به هلالاحمر اعلام شد.
او ادامه داد: پس از دریافت این خبر، بلافاصله امدادگران جمعیت هلال احمر شهرستان خنج به محل حادثه اعزام و پس از جستوجو و دسترسی به مصدوم، اعلام نیاز به تیم پشتیبان کرده و با همکاری تیم کوهستان شهرستان گراش به یاری مصدوم شتافتند.
شمسی در پایان بیان کرد: امدادگران و نجاتگران پس از پیمایش مسیر، به مصدوم دسترسی پیدا کردند و پس از اقدامات فنی، کمکهای اولیه و تثبیت، مصدوم را به محل امن منتقل کردند و سپس به عوامل اورژانس برای ادامه روند درمانی تحویل دادند و این عملیات شش ساعت طول کشید.