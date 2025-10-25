به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان در جمع اصحاب رسانه گفت: با پیگیری‌های انجام شده، امسال سهم این استان از میزان برگشت حقوق دولتی معادن به ۱۴.۵ درصد افزایش یافته است.

به گفته خداوردی در سال‌های گذشته به دلیل سقف تعیین شده در قانون بودجه، سهم استان از حقوق دولتی معادن محدود بود، اما با پیگیری‌های استاندار، نمایندگان مجلس و نهاد‌های نظارتی، این سقف برداشته شد.

وی افزود: در سه‌ماهه اخیر، از مجموع ۸۴۵ میلیارد تومان حقوق دولتی وصول شده، ۱۲۳ میلیارد تومان به استان بازگشته است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان در ادامه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد مالی سال گذشته و نیمه نخست امسال، به تشریح وضعیت منابع و مصارف بودجه‌ای استان پرداخت و اظهار داشت: منابع مصوب استان در سال گذشته حدود ۱۶ هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان بوده است و عملکرد واقعی منابع به ۲۰ هزار میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده تحقق ۱۲۴ درصدی منابع است.

خداوردی در خصوص بودجه امسال نیز گفت: تاکنون از مجموع چهار هزار و ۹۶۲ میلیارد تومان اعتبار مصوب، هزار و ۲۲۴ میلیارد تومان دریافت شده که معادل ۲۴.۶۷ درصد تحقق منابع است.

خداوردی همچنین به پرداخت تعهدات حقوقی کارکنان اشاره کرد و گفت: تا این تاریخ، کلیه حقوق و مزایای کارکنان پرداخت شده است.