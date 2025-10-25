مردم نیکوکار شهرستان چالوس در نیمه نخست امسال، یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان صدقه پرداخت کردند.

رییس کمیته امداد شهرستان چالوس با قدردانی از کمک‌های مادی و معنوی مردم این شهرستان به نیازمندان گفت: اساس اقدامات کمیته امداد امام (ره) بر مشارکت مردمی قرار داده شده است.

احمد عاشوریان با بیان اینکه ۱۴۸۷۳ صندوق صدقه بزرگ، اماکن، کوچک و الکترونیکی در سطح شهرستان نصب و توزیع‌شده است گفت: مردم نیکوکار شهرستان در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ مبلغ یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در قالب پرداخت صدقات به نیازمندان کمک کردند.

وی تصریح کرد: کمک‌های جمع‌آوری‌شده مردم برای رفع مشکلات و نیازمندی‌های محرومان در سرفصل‌های مختلف از جمله معیشت، تأمین مسکن، هزینه‌های درمانی، فرهنگی، اشتغال، تحصیل، تأمین جهیزیه و کمک به امر ازدواج جوانان نیازمند هزینه می‌شود.

شایان ذکر است: در شهرستان چالوس تعداد ۳۰۵۰ خانوار تحت حمایت و از مزایای این نهاد بهره‌مند هستند.