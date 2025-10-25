



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: امروز شنبه آسمان استان صاف تا نیمه ابری بعد از ظهر در نواحی غربی افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده باران پیش بینی می شود.

نوروزیان با اشاره به اینکه فردا یکشنبه آسمان صاف با افزایش دما همراه است افزود: دوشنبه موقتا ابرناکی و کاهش دما را در استان خواهیم داشت. برای سه شنبه مجددا جو استان پایدار می‌شود.

کارشناس هواشناسی مازندران در ادامه افزود: دیروز فرودگاه دشت نازساری با ۲۸ درجه سانتی گراد گرمترین و صبح امروز بلده با ۳ درجه سانتی گراد سردترین مناطق استان گزارش شد.

به گفته نوروزیان دریا تا فردا با موج کوتاه همراه برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.