دور یک چهارم نهایی مسابقات تنیس ۵۰۰ امتیازی و ۳ میلیون و ۸۹۸ هزار دلاری آزاد وین در اتریش به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج مسابقات به این شرح است:

یانیک سینر از ایتالیا (بخت اول قهرمانی) ۲ – ۰ آلکساندر بوبلیک از قزاقستان (ست‌ها: ۶- ۴ و ۶ –۴)

آلکس دمینور از استرالیا (بخت ۳ قهرمانی) ۲ – ۰ ماتئو برتینی از ایتالیا

کورنتن موته از فرانسه ۰ – ۲ لورنزو موزتی از ایتالیا

تالون خریکسپور از هلند - آلکساندر زورف از آلمان (بخت دو قهرمانی) (مصدومیت و انصراف خریکسپور)