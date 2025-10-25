پخش زنده
تیم پرسپولیس یاسوج قهرمان لیک برتر فوتبال نوجوانان کهگیلویه و بویراحمد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مسئول هیئت فوتبال استان گفت: در این دوره از مسابقات لیگ برتر فوتبال نوجوانان استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۴ تیم از شهرهای مختلف استان با هم رقابت کردند و تیمهای پرسپولیس یاسوج و توان گستر گچساران با کسب بیشترین امتیاز به مرحله پایانی این مسابقات راه یافتند.
حمید کرمی افزود:در این دیدار نهایی رقابتها که میان دو تیم پرسپولیس یاسوج و توانگستر گچساران برگزار شد، سرخپوشان یاسوجی با نمایشی منسجم، پرانرژی و دیداری تماشایی و پرهیجان، با نتیجهی ۲ بر صفر حریف قدرتمند خود را شکست داد و عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتبال نوجوانان استان کهگیلویه و بویراحمد را از آن خود کرد.
کرمی از همکاری مسئولان شهرستان لنده برای میزبانی این مسابقات تقدیر کرد.