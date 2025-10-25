به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، نائب رئیس هیات ژیمناستیک آباده گفت : با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان آباده، سنجش فشار خون، قد و وزن خانواده های ورزشکاران ژیمناست شهرستان آباده برای داشتن جامعه ای ورزشکار و سالم به صورت رایگان اندازه گیری شد.

هدی عقیلی افزود : این سنجش سلامت با هدف تشخیص به موقع و پیشگیری از بروز بیماری‌های مرتبط با فشار خون و چاقی انجام شد.

عقیلی بیان کرد : این طرح به صورت مداوم و هر چندماه یک بار برگزار می شود.