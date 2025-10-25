به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،در راستای اجرای نظام‌نامه مدیریت ارتباطات مردمی و به‌منظور تحقق حقوق شهروندی، "رضا داودی" مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه، امروز (شنبه ۳ آبان‌ماه ۱۴۰۴) از ساعت ۹ تا ۱۰ صبح با حضور در ساختمان بازرسی استانداری کرمانشاه از طریق سامانه سامد (تلفن ۱۱۱) پاسخگوی سوالات، درخواست‌ها و پیشنهاد‌های شهروندان گرامی استان خواهد بود.

از هم‌استانی‌های عزیز دعوت می‌شود تا در این بازه زمانی، درخواست‌ها، انتقادات و پیشنهاد‌های خود را از طریق تماس با شماره ۱۱۱ مطرح نمایند تا به‌صورت مستقیم از سوی مدیرعامل شرکت آبفا مورد بررسی و پاسخ قرار گیرد.