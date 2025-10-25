به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، در اولین بازی هفته، تیم میلان در خانه برابر تیم قعر جدولی پیزا با تساوی ۲ – ۲ متوقف شد. برای میلان رافائل لیائو در دقیقه ۷ و زاکاری آته کامه در دقیقه ۳ + ۹۰ گلزنی کردند. خوان کوادرادو در دقیقه ۶۰ – پنالتی و امبالا انزولا ۸۶ گل‌های پیزا را به ثمر رساندند. تیم پیزا با ۴ امتیاز به رده هجدهم صعود کرد.

برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

شنبه ۳ آبان:

پارما – کومو

اودینزه – لچه

ناپولی – اینتر

کرمونزه - آتالانتا

یکشنبه ۴ آبان:

تورینو – جنوآ

ورونا – کالیاری

ساسولو – رم

دوشنبه ۵ آبان:

فیورنتینا – بولونیا

لاتسیو - یوونتوس

در جدول تیم میلان با ۱۷ امتیاز در صدر قرار دارد و تیم‌های اینتر، ناپولی و رم با ۱۵ امتیاز در رده‌های دوم تا چهارم هستند.