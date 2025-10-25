پخش زنده
هفته هشتم فوتبال سری آ ایتالیا دیشب با توقف تیم میلان آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، در اولین بازی هفته، تیم میلان در خانه برابر تیم قعر جدولی پیزا با تساوی ۲ – ۲ متوقف شد. برای میلان رافائل لیائو در دقیقه ۷ و زاکاری آته کامه در دقیقه ۳ + ۹۰ گلزنی کردند. خوان کوادرادو در دقیقه ۶۰ – پنالتی و امبالا انزولا ۸۶ گلهای پیزا را به ثمر رساندند. تیم پیزا با ۴ امتیاز به رده هجدهم صعود کرد.
برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
شنبه ۳ آبان:
پارما – کومو
اودینزه – لچه
ناپولی – اینتر
کرمونزه - آتالانتا
یکشنبه ۴ آبان:
تورینو – جنوآ
ورونا – کالیاری
ساسولو – رم
دوشنبه ۵ آبان:
فیورنتینا – بولونیا
لاتسیو - یوونتوس
در جدول تیم میلان با ۱۷ امتیاز در صدر قرار دارد و تیمهای اینتر، ناپولی و رم با ۱۵ امتیاز در ردههای دوم تا چهارم هستند.