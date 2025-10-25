به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، حمید رمضانی با اشاره به اینکه هزار و ۵۰۱ تن گوشت قرمز نیمه نخست امسال در کشتارگاه‌های استان تولید شد .که نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۴.۳ درصد افزایش یافت ، گفت: این میزان گوشت با کشتار ۳۳ هزار و ۵۴۴ راس دام سبک و سنگین تولید شده است.

وی افزود: از این تعداد ۳۰ هزار و ۲۴۹ راس دام سبک و سه هزار و ۲۹۵ نیز راس دام سنگین بوده است که در کشتارگاه‌ها با نظارت بازرسان کشتار شد.