مدیر آموزش و پرورش دزفول گفت: دارالقرآن خاتم الانبیاء دزفول با جذب چهار هزار دانش آموز و تربیت ۵۰۰ حافظ قرآن موفق به کسب مقام طلایی در بین دارالقرآن‌های کشور شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر ظاهرطحان بیان کرد: معاون پرورشی آموزش و پرورش دزفول به همت خانواده‌های فرهنگی و تلاشگران حوزه پرورش، موفق به کسب مقام اول خوزستان شد و اختلاف زیادی با مقام دوم و سوم داشت.

مدیر آموزش و پرورش دزفول به کسب مقام نخست آموزش در قطب یک در امتحانات کتبی و نهایی و کسب مقام چهارم در کل استان خوزستان اشاره کرد و گفت: نمره امتحانات کتبی نهایی امسال یک نمره ارتقا یافت.

وی ادامه داد: بیشترین مقام‌های برتر کشوری و استانی در حوزه پرورشی، آموزشی و جشنواره مربوط به آموزش وپرورش دزفول است.

ظاهرطحان گفت: ۷۵ نفر از دانش آموزان دزفول در کنکور سراسری در رشته پزشکی و ۷۲ نفر در رشته‌های پیراپزشکی قبول شده و در حال ثبت نام در دانشگاه‌های دولتی هستند.

وی افزود: ۹۰ دانش آموز دزفول در دانشگاه فرهنگیان، ۶ دانش آموز در دانشگاه شهیدرجایی تهران و ۱۰۸ دانش‌آموز در رشته‌های مهندسی دانشگاه‌های دولتی پذیرفته شدند.

مدیر آموزش و پرورش دزفول به اهمیت همراهی اولیای دانش آموزان اظهارکرد: برخی والدین پیگیر، مطالبه‌گر و همراه آموزش و پرورش هستند.

وی افزود: ایجاد اتاق گفت‌و‌گو، ایجاد کانون تربیتی محله، اجرای طرح همگام ویژه اولیا و برگزاری کلاس آموزش خانواده از جمله اقدامات انجام شده در آموزش و پرورش است.

ظاهرطحان گفت: چهار هزار دانش آموز نیازمند توجه و حمایت به ویژه دانش آموزان بازمانده از تحصیل به همت فرهنگیان و تلاشگران این حوزه در مهرماه امسال جذب شدند.