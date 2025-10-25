به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، در نخستین بازی هفته تیم وردربرمن با یک گل از سد تیم اونیون برلین گذشت. تک گل بازی را مارکو گرول در دقیقه ۷۲ به ثمر رساند. اونیون برلین با ۱۰ امتیاز در رده دهم ماند و تیم برمنی با ۱۱ امتیاز به رده هفتم جهش کرد.

برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

شنبه ۳ آبان:

آگزبورگ – ار بی لایپزیش

بوروسیا مونشن گلادباخ – بایرن مونیخ

آینتراخت فرانکفورت – سن پائولی

هامبورگ – وولفسبورگ

هوفنهایم – هایدن هایم

بوروسیا دورتموند – اف ث کلن

یکشنبه ۴ آبان:

بایرلورکوزن – فرایبورگ

اشتوتگارت – ماینتس

در جدول، بایرن مونیخ با ۲۱ امتیاز در صدر قرار دارد و تیم‌های لایپزیش با ۱۶ و اشتوتگارت با ۱۵ امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار دارند. تیم بورسیا دورتموند با ۱۴ امتیاز چهارم است.