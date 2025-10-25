ارائه خدمات رایگان پزشکی در طرح «شهید حسن عشوری»
طرح جهادی «شهید حسن عشوری» با هدف ارائه خدمات رایگان پزشکی، دندانپزشکی و چشمپزشکی به اقشار کمبرخوردار و آسیبپذیر شهر فردیس اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛
طرح شهید حسن عشوری گروه پزشکان جهادی «منتظران ظهور» و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری فردیس اجرا شد. هدف از اجرای این برنامه، ارتقای سلامت عمومی بهویژه در حوزه دهان و دندان و کاهش هزینههای درمانی خانوادههای نیازمند عنوان شده است.
در جریان این طرح، خدمات متنوعی از جمله معاینه، جرمگیری، فلورایدتراپی، ترمیم و پرکردن دندان، درمانهای عصبکشی، کشیدن دندان و جراحیهای پایه بهصورت رایگان ارائه شد.
مخاطبان اصلی این طرح را شهروندان تحت پوشش نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد و بهزیستی، خانوادههای کمدرآمد با دهک اقتصادی پایینتر از سه و سالمندان نیازمند تشکیل میدادند.
اجرای این طرح برای گسترش عدالت اجتماعی و تحقق عدالت در سلامت ارزیابی میشود. هزینههای بالای خدمات دندانپزشکی همواره یکی از موانع دسترسی اقشار کمدرآمد به مراقبتهای بهداشتی بوده و اجرای چنین برنامههایی میتواند گامی مؤثر در رفع این شکاف باشد.