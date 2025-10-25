پخش زنده
وقتی بیماری تنها مشکل نیست؛ بحران دسترسی بیماران خاص به دارو دردی بر روی درد است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ تامین دارو قیمتها، به دغدغه بیماران خاص و خانوادهها یشان تبدیل شده است؛ در حالی که مسئولیت سنگین پخش و توزیع دارو در سراسر کشور بر عهده ۴۰ شرکت پخش دارو است.
۱۲۶ داروخانه در استان زنجان فعال است که ۳ داروخانه به صورت ویژه به بیماران خاص خدمات ارائه میدهد.
شاید نقش دانش هستهای و تولید رادیو داروها اینجا بیشتر از هر جای دیگری نمایان و نیت غیر انسانی دشمنان برای سنگ اندازی در مسیربهره بر داری ایران از این دانش آشکار باشد.