به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ تامین دارو قیمت‌ها، به دغدغه بیماران خاص و خانواده‌ها یشان تبدیل شده است؛ در حالی که مسئولیت سنگین پخش و توزیع دارو در سراسر کشور بر عهده ۴۰ شرکت پخش دارو است.

۱۲۶ داروخانه در استان زنجان فعال است که ۳ داروخانه به صورت ویژه به بیماران خاص خدمات ارائه می‌دهد.

شاید نقش دانش هسته‌ای و تولید رادیو دارو‌ها اینجا بیشتر از هر جای دیگری نمایان و نیت غیر انسانی دشمنان برای سنگ اندازی در مسیربهره بر داری ایران از این دانش آشکار باشد.