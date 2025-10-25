مدیر کل پزشکی قانونی: ۵۵ نفر بر اثر حوادث کار، شش ماه امسال در مازندران جان باختند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر کل پزشکی قانونی مازندران گفت: مرگ و میر ناشی از حوادث کار در شش ماهه امسال ۵۵ نفر (۵۴ مرد و یک نفر زن) بودند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نداشت.

دکتر علی عباسی با بیان اینکه از این موارد ۳۷ نفر متاهل و مابقی مجرد بودند افزود: بر اساس آمار‌های موجود در شش ماهه سالجاری سقوط از بلندی با ۳۵ فوتی رتبه اول مرگ‌های ناشی از حوادث کار را به خود اختصاص داد و برق گرفتگی، جسم سخت هر کدام با ۸ و سایر با ۴ فوتی در رتبه‌های بعدی مرگ بر اثر حوادث کار قرار دارند.

مرداد ماه بیشترین فوتی

مدیر کل پزشکی قانونی مازندران افزود: در شش ماهه امسال بیشترین مرگ‌های ناشی از حوادث کار با ۱۶ مورد در مرداد ماه و کمترین آن با ۴ مورد در فروردین ماه ثبت شده است.

شهرستان ساری بیشترین فوتی

این مقام اجرایی استان تصریح کرد: در این مدت شهرستان‌های ساری با ۱۱، آمل با ۹ و بابل با ۵ به ترتیب بیشترین و شهرستان‌های چالوس، سوادکوه و محموداباد هر کدام با یک فوتی کمترین موارد مرگ بر اثر حوادث کار را داشتند.

سنین ۲۱ تا ۳۰ سال بیشترین فوتی

مدیر کل پزشکی قانونی استان مازندران به تفکیک سن متوفیان گفت: بیشترین سن مربوط به افراد ۲۱ تا ۳۰ سال با ۱۵ فوتی و سنین بیش از ۶۱ سال با ۲ فوتی کمترین آمار طی این شش ماه گزارش شده است.

کاهش ۶ درصدی مصدومین حادثه کار

عباسی افزود: بر اساس آمار مراکز پزشکی قانونی استان در شش ماه امسال ۴۳۰ (۴۰۰ مرد و مابقی زن) مصدوم ناشی از حوادث کار به پزشکی قانونی مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶ درصد کاهش داشت.

عضو شورای قضایی استان ارزش نهادن به جان انسان‌ها، داشتن برنامه ایمنی در کار، رعایت استاندارد‌ها و قوانین مربوطه، آموزش و ایجاد نظام اطلاع رسانی و عبرت از حوادثی که اتفاق افتاده را از مهمترین راهکار‌ها در راستای کاهش حوادث ناشی از کار دانست.