بخشداری بفروئیه با همکاری اداره ورزش و جوانان شهرستان میبد و هیئتهای ورزشی، مسابقات تنیس روی میز آقایان و شطرنج بانوان را در سالنهای ورزشی شارستان و شهید بابایی برگزار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، سید علیرضا رسولی رئیس هیئت تنیس روی میز استان یزد، در حاشیه این رقابتها اظهار داشت: «در یک سال گذشته، افتخارات و آمارهای خوبی در حوزه تنیس روی میز کشور بهدست آمده و برای نخستین بار تنها ملیپوش استان در این رشته معرفی شده است.»
وی افزود: «در مسابقات منطقهای، ورزشکاران یزدی موفق شدند عناوین اول تا هشتم را کسب کنند. همچنین در هفته تربیت بدنی، فعالیت هیئتهای شهرستانی، بهویژه میبد، بسیار مطلوب بوده و هدف از برگزاری این مسابقات، استعدادیابی و رشد ورزش پایه در سطح شهرستان است.»
سید ابوالفضل بنیفاطمی، بخشدار بفروئیه نیز گفت: «این رقابتها در سطح استانی برگزار شد و ۳۴ ورزشکار در رشته تنیس روی میز و ۲۱ شرکتکننده در مسابقه شطرنج بانوان از سراسر استان حضور داشتند.»
وی افزود: «حضور بازیکنان تیم ملی نوجوانان و جوانان از نکات برجسته این مسابقات بود که سطح کیفی رقابتها را بهطور قابلتوجهی افزایش داد. این دوره از مسابقات با هدف افزایش شور و نشاط اجتماعی و کشف استعدادهای برتر ورزشی برگزار شد و با استقبال بسیار خوبی روبهرو شد.»
در بخش تنیس روی میز، محمدصالح شیخی مقام قهرمانی را کسب کرد، حسن شیخی نایبقهرمان شد و مهدی زارع و محمدامین احرامپوش بهصورت مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.
در دومین دوره مسابقات شطرنج بانوان نیز که با حضور ۲۱ شرکتکننده از شهرستانهای میبد، اردکان، یزد، زارچ و اشکذر در هفت دور به روش سوئیسی برگزار شد، عارفه فلاحپور با ۶.۵ امتیاز، آیناز طحاری با ۶ امتیاز و زهرا زارعی با ۵ امتیاز (هر سه از شهرستان میبد) به ترتیب مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.