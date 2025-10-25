به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسن رئیسی گفت: حسب اطلاعات رسیده مبنی بر تخلفات فردی در پوشش وتظاهر به وکالت نفوذ در دادگستری، پیگیری موضوع در دستور کار ویژه واحدعملیات حفاظت و اطلاعات دادگستری خوزستان قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات اولیه مشخص شد مشارالیه با فریب مردم و دریافت وجوه، با تظاهر به داشتن پروانه وکالت و وعده اخذ رای به سود افراد و ادعای ارتباط نزدیک با مقامات قضایی و نفوذ در دادگستری، اقدام به غصب عنوان وکیل و کلاهبرداری از مراجعان کرده است.

رئیسی اظهار داشت: پس از پایان تحقیقات و جمع آوری مستندات و مدارک، متهم با همکاری و اطلاع دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گتوند، توسط ماموران واحد عملیات حفاظت و اطلاعات دادگستری خوزستان بازداشت و پس از تشکیل پرونده در بازجویی اولیه به بزه انتسابی خود اعتراف کرد.

رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری خوزستان با بیان اینکه متهم پس از انجام تحقیقات مقدماتی و تفهیم اتهام، با صدور قرار قانونی روانه زندان شده است تاکید کرد: دستگاه قضا با افراد فرصت‌طلب که با سوءاستفاده از عنوان قوه قضائیه یا ادعای ارتباط با مقامات قضایی، موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم می‌کنند برخورد قاطع خواهد کرد، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه، مراتب را از طریق دفاتر حفاظت و اطلاعات یا سامانه ۱۲۷ گزارش دهند.