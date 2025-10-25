به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، به مناسبت روز جهانی غذا و هفته ملی سلامت بانوان ایرانی به همت شبکه بهداشت و درمان شهرستان چرام جشنواره پخت انواع نان محلی در روستای بلدان از توابع بخش مرکزی شهرستان چرام برگزار شد.

در این جشنواره که با محوریت مصرف نان کامل و نقش نان در سلامتی جامعه برگزار شد بانوان روستای بلدان اقدام به پخت نان کامل کردند.

کارشناس تغذیه شبکه بهداشت و درمان شهرستان چرام گفت: امسال روز جهانی غذا با محوریت و شعار دست در دست هم برای غذای‌های سالم و برای آینده بهتر با محوریت نان کامل برگزار شد.

خانم عزیزی کارشناس تغذیه افزود: در مناطق عشایری و روستایی پخت نان بلوط و نان آرد گندم کامل و نان ذرت پخت می‌شود که برای سلامت افراد جامعه بسیار مفید است.

وی کاهش قند خون ، چربی خون ، حفظ سلامت قلب و عروق و دستگاه گوارش را از مزیت‌های استفاده از نان کامل عنوان کرد و گفت: با توجه با تاثیر نان کامل در تامین سلامت مردم ضروری است در ترویج پخت نان محلی برای سلامت جامعه فرهنگ سازی شود.