\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c\u00a0\u00a0\u0647\u062f\u0641 \u0627\u06cc\u0646 \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0645\u0639\u0631\u0641\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0639\u062f\u0627\u062f\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0639\u0631\u0648\u0633\u06a9\u06cc \u0648 \u06af\u0633\u062a\u0631\u0634 \u0641\u0631\u0635\u062a \u0641\u0639\u0627\u0644\u06cc\u062a \u0622\u0646\u0647\u0627\u0633\u062a.\n