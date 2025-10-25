معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی اعلام کرد: تاکنون پنل‌های خورشیدی در ۲۲ ساختمان دستگاه اجرایی تهران نصب شده و تجهیز پشت‌بام استانداری‌ها به سامانه‌های خورشیدی در مرحله اجرا قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تورج امرایی معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری درباره پروژه نصب پنل‌های خورشیدی بومی که توسط معاونت علمی راهبری می‌شود، در یک توضیح مقدماتی گفت: در دنیا روند مصرف انرژی به سمت منابع تجدیدپذیر حرکت می‌کند و انرژی خورشیدی به دلیل فناوری پیشرفته و مزایای فراوان، به عنوان گزینه اول توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر غیرآبی در اکثر نقاط جهان شناخته شده است.

به گفته او، در اروپا، آمریکا و چین، نزدیک به نیمی از ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی به صورت پشت‌بامی نصب شده است. دلیل این امر، عدم نیاز به احداث شبکه انتقال و بهره‌برداری مستقیم مالک ساختمان‌ها از این نیروگاه‌ها است که باعث شده راه‌اندازی آنها سریع‌تر و با مشارکت بخش خصوصی انجام شود.

سهم اندک نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی در ایران

امرایی ضمن بیان این مطلب که سهم نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی در ایران هنوز کم است، گفت: در حال حاضر حدود ۱۵ درصد از کل ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی نصب شده کشور به شکل پشت‌بامی است و این موضوع یکی از دلایل اصلی دستور هیئت وزیران برای توسعه این بخش است.

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی افزود: در جلسه مورخ ۲۴ تیرماه هیئت وزیران، معاونت علمی مأمور شد تا با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان، نصب پنل‌های خورشیدی پشت‌بامی را در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های وابسته به نهاد ریاست جمهوری در تهران آغاز کند.

نصب پنل‌های خورشیدی در ۲۲ ساختمان وزارتخانه و سازمان در تهران

وی درباره روند انجام کار توضیح داد: ابتدا طراحی و تیپ‌سازی نیروگاه‌های پشت‌بامی انجام شد، چرا که این کار از نظر سازه، ایمنی الکتریکی و ایمنی ساختمان پیچیدگی‌هایی دارد. سپس با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان، نصب پنل‌ها در حدود ۲۲ ساختمان وزارتخانه و سازمان‌های مختلف در تهران اجرا شد.

طراحی هیبریدی نیروگاه‌های خورشیدی

امرایی با اشاره به طراحی هیبریدی این نیروگاه‌ها گفت: طراحی به گونه‌ای است که در صورت قطع برق شبکه، نیروگاه با استفاده از باتری، بخشی از بار‌های اضطراری ساختمان مانند آسانسور‌ها و روشنایی را تأمین می‌کند. این طراحی هیبریدی پس از تأیید وزارت نیرو، قابلیت اجرا در سراسر کشور را دارد.

نصب پنل‌های خورشیدی در استانداری‌ها با تاکید رئیس جمهور

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی همچنین گفت: پس از اجرای موفق این طرح در تهران، با تاکید رئیس جمهور و با همکاری استانداری‌ها، نصب پنل‌های خورشیدی در ساختمان‌های استان‌ها نیز آغاز شد. استانداری‌ها ساختمان‌های واجد شرایط را به معاونت علمی معرفی کردند و این پروژه در استان‌های آذربایجان شرقی، مازندران، اصفهان و کردستان در حال اجرا است.

امرایی درباره ظرفیت نصب شده در آذربایجان شرقی گفت: حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ کیلووات ظرفیت پنل‌های نصب شده در چند ساختمان استانداری و ساختمان‌های زیرمجموعه است.

وی تأکید کرد: مسئولیت معاونت علمی طراحی، تیپ‌سازی و اجرای نمونه‌های اولیه است و پس از آن، دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوطه می‌توانند بر اساس این نمونه‌ها، اجرای گسترده پروژه را ادامه دهند.

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی افزود: پنل‌هایی که در دستگاه‌های اجرایی شهر تهران اجرا کردیم، از نظر ظرفیت حدود چهار هزار کیلووات است. هدف ما این بود که معاونت علمی وارد این موضوع شود، طراحی و تیپ‌سازی انجام دهد و نشان دهد که این کار در پشت بام ساختمان‌ها امکان‌پذیر است.

وی با اشاره به اینکه گام بعدی این است که همه دستگاه‌های زیرمجموعه ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین بر اساس مصوبه شورای عالی انرژی که شامل مصارف بالای مگاوات می‌شود، موظف‌اند بخشی از انرژی مورد نیاز خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند، گفت: هدف ما فراهم کردن مسیر بود که خوشبختانه تحقق یافته است.

امرایی ادامه داد:، چون این پروژه یک پروژه عظیم ملی است، دستگاه‌ها باید خودشان به کمک شرکت‌های دانش‌بنیان و با منابع مالی خود، این کار را پیش ببرند و انجام دهند.

استفاده از پنل‌های ایرانی در پروژه

وی ضمن بیان این مطلب که در این پروژه‌ها رویکرد استفاده از پنل‌های ایرانی بوده است، گفت: در حال حاضر فقط یک شرکت دانش‌بنیان داریم که پنل خورشیدی ایرانی با راندمان بالای ۲۳ درصد تولید می‌کند و از پنل همین شرکت در این پروژه‌های پشت بامی استفاده شده است.

بومی سازی مبدل‌های نیروگاه‌های خورشیدی در دستور کار

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی افزود: البته برخی اقلام دیگر در نیروگاه‌های خورشیدی مانند اینورتر‌ها یا مبدل‌ها وجود دارد که بومی‌سازی آنها نیز در دستور کار قرار گرفته است. شرکت‌های دانش‌بنیان شناسایی شده‌اند و طبق ماموریتی که معاونت علمی به ما داده و تعهدی که به ریاست جمهوری داده شده، در کمتر از یک سال تکنولوژی مبدل‌ها را چه پشت بامی و چه زمینی، بومی‌سازی خواهیم کرد.

امرایی تصریح کرد: در حال حاضر در بخش مبدل یا اینورتر هنوز ظرفیت تولید گسترده وجود ندارد. ظرفیت تولید مبدل‌های کوچک مانند پنج کیلووات را داریم، اما برای ظرفیت‌های بزرگ شرکت‌های دانش‌بنیان شناسایی شده‌اند و با حمایت‌های دولت و در قالب خرید تضمینی، بومی‌سازی مبدل‌ها را انجام می‌دهیم.

دستگاه‌ها تکلیف استفاده از انرژی تجدیدپذیر را جدی بگیرند

وی در پایان گفت: درخواست من این است که همه دستگاه‌های مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و صنایع با مصرف بالای مگاوات، این تکلیف استفاده از انرژی تجدیدپذیر را جدی بگیرند. شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی توانمند هستند و می‌توانند در این مسیر کمک کنند.