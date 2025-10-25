پخش زنده
بیش از ۷۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در شهرستانهای طبس، زیرکوه، قاین، فردوس و بشرویه در دست احداث است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: بیش از ۷۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در شهرستانهای طبس، زیرکوه، قاین، فردوس و بشرویه در دست احداث است که بخشی از آن تا پیش از دهه مبارک فجر و مابقی تا قبل از پیک بار سال آینده به شبکه سراسری متصل خواهد شد.
دادگر افزود: شرایط اقلیمی خاص و میزان بالای تابش مستقیم خورشید در خراسان جنوبی، زمینه جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی در حوزه انرژیهای پاک را فراهم کرده است.
وی به آخرین وضعیت نیروگاههای خورشیدی استان اشاره کرد و افزود: یکهزار و ۳۵۷ نیروگاه خورشیدی شامل یکهزار و ۲۷۴ نیروگاه خورشیدی کوچکمقیاس در استان فعال هستند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: مجموع ظرفیت نیروگاههای خورشیدی خراسان جنوبی به ۶۴.۲۸۵ مگاوات میرسد.
دادگر افزود: این میزان تولید انرژی تجدیدپذیر معادل ۱۷ درصد از اوج بار شبانه و نزدیک به ۲۰ درصد از اوج بار روزانه استان را تأمین میکند که موفقیتی چشمگیر در مقایسه با سایر استانهای کشور به شمار میرود.
وی گفت: تاکنون یکهزار و ۵۶۵ پروانه احداث نیروگاه با ظرفیت نزدیک به یکهزار و ۴۵۰ مگاوات صادر شده است که از این تعداد، حدود یکهزار و ۲۰۰ مورد قرارداد خرید تضمینی یا عرضه در بورس را با ساتبا منعقد کردهاند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی افزود: این تعداد پروانه احداث نیروگاه معادل حدود ۳۰ درصد ظرفیت مجوزهای صادره در استان است.
دادگر همچنین با اشاره به اهمیت حمایت از سرمایهگذاران، خواستار بازنگری در پروانههای منقضیشده یا فاقد اهلیت لازم شد تا فضای مناسبی برای جذب سرمایهگذاران جدید و تسریع در بهرهبرداری از ظرفیتهای انرژی تجدیدپذیر فراهم شود.
وی با اشاره به فعالیت شهرک تخصصی انرژی خورشیدی شهرستان خوسف گفت:در این شهرک، ۱۱۰ قطعه زمین با ظرفیت مجموع ۱۵ مگاوات به سرمایهگذاران واگذار شده است و با تکمیل پروژه پست فوقتوزیع شهرک، امکان توسعه ظرفیت و گسترش فعالیتهای حوزه انرژی خورشیدی فراهم خواهد شد.