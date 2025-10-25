پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛رقابتهای تور جهانی تنیس جوانان در ٢ بخش دختران و پسران از امروزدر اصفهان آغاز شد.
رئیس هیات تنیس اصفهان گفت: در این مسابقات حدود ۵۰ تنیسور به مدت دو هفته به رقابت میپردازند.
ندا مومنزاده افزود: مسابقات جدول مقدماتی این دوره از امروز سوم آبان تا روز دوشنبه برگزار و پس از آن رقابتهای جدول اصلی آغاز میشود.
وی ادامه داد: این تور در ۱۰ زمین تنیس مجموعه ورزشی ۲۲ بهمن برگزار میشود.
رئیس هیات تنیس اصفهان گفت: تا پیش از دفاع مقدس ۱۲ روزه تنیسورهای خارجی برای تور جهانی به اصفهان میآمدند، اما در این دوره، تنیسورهای داخل کشور به رقابت میپردازند و امتیازها به صورت بینالمللی محاسبه میشود.