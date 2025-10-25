مسابقات هزار امتیازی تنیس کشور به میزبانی اصفهان با قهرمانی سامیار الیاسی به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛این رویداد ورزشی با همکاری و پشتیبانی هیئت تنیس استان اصفهان، در دو بخش انفرادی و دونفره به مدت دو روز در اصفهان برگزار شد که در پایان رقابت‌های کشوری تنیس جایزه بزرگ ۱۶۷ بازیکن از استان‌های مختلف کشور در اصفهان داشتند.

در پایان بخش انفرادی سامیار الیاسی به مقام قهرمانی دست یافت، یونس طلاور روی سکوی دوم ایستاد و ارسلان قمی و کیارش حنیفی سوم شدند.

در بخش دو نفره هم تیم کیارش حنیفی و یونس طلاور عنوان قهرمانی را به دست آورد و تیم سامیار الیاسی و حمیدرضا نداف به نایب‌قهرمانی رسیدند.

این مسابقات با مدیریت فنی فرشاد طلاور، بازیکن و مربی پیشین تیم ملی تنیس ایرانو سرداوری محمد مسلمی‌فر در مجموعه تنیس دانشگاه اصفهان به پایان رسید.