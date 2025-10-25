برخورد قاطع سازمان تعزیرات حکومتی و غذا و دارو با متخلفان
در دیدار مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد و معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بر نظارت بیشتر بر مواد آرایشی، بهداشتی و دارویی تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در دیدار با معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی در خصوص نظارت بر داروخانه ها، لوازم آرایشی بهداشتی، کالاهای قاچاق و عطاریها گفتگو کردند.لقمانی افزود: نظارت بر تامین، تولید و عرضه دارو در داروخانهها در راستای حفظ منافع مردم و حقوق مصرف کننده در دستور کار گشت مشترک قرار دارد.وی ادامه داد: با متخلفان دراین حوزه بر اساس مصوبه سران قوا برخورد جدی و قاطع و قانونمند می شود.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از همکاری همه جانبه تعزیرات حکومتی در برخورد قانونی و رسیدگی به پروندههای حوزه سلامت و بهداشت و اجرای گشت مشترک قدردانی کرد و گفت: نظارت بر داروخانه ها، و تجهیزات پزشکی و عطاریها به صورت مستمر انجام می شود.
جعفر نیکبخت افزود: کارشناسان و بازرسان غذا و دارو برای حفظ سلامت مردم با تعزیرات حکومتی در برخورد با متخلفان در داروخانههای روزانه و شبانه همکاری لازم را خواهند داشت و نظارت برای حفظ سلامت مردم باید اولویت باشد.