اجتماع بزرگ فرهنگی، تبیینی زینبیون ایران و جهان فردا چهارم آبان در سطح بین المللی و با حضور میهمانانی از چند کشور خارجی در مصلای اعظم امام خمینی تبریز برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان تبریز با اعلام این خبر اظهار کرد: این همایش که همه ساله با حضور خواهران ولایتمدار تبریز و استان برگزار میشود، امسال با ارتقاء سطح برگزاری، با حضور میهمانانی از کشورهای عراق، سوریه، لبنان و برخی کشورهای مسلمان منطقه در قالب چهارمین همایش "زینبیون" تبریز از ساعت ۱۴ تا ۱۷ فردا برگزار خواهد شد.
مرتضی حیدری با اشاره به برنامههای اصلی این همایش خاطرنشان کرد: تبیین و تشریح اهداف و رویکردهای ستاد عتبات عالیات استان و تبریز، برپائی نمایشگاه نشان ارادت به ائمه عصمت و طهارت، برپائی غرفههای تبیینی و پاسخ به سوالات، غرفه کودک، غرفه دختران حاج قاسم، نمایشگاه دستاوردها و فعالیتهای ستاد، اجرای نمایش آئینی و مذهبی و استقرار میزهای خدمت و عضوگیری از اهم برنامهها و بخشهای جنبی این همایش به شمار میرود که همگی به صورت متمرکز در محل مصلای اعظم حضرت امام خمینی تبریز برگزار خواهند شد.
در آستانه سالروز میلاد با سعادت و پربرکت حضرت زینب کبری (سلام الله علیها)، بزرگ پرچمدار عاشورا، از پوستر چهارمین همایش زینبیون تبریز رونمایی شد.