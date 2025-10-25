پخش زنده
امروز: -
ناصری گفت: بیمهها در تسهیل پرداخت خسارت ناشی از تصادف و اجرای سریع آرا قضایی باید اهتمام ویژه داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید ناصری در جلسه بررسی چالشهای مربوط به پرداخت خسارت بدنی زیاندیدگان ناشی از تصادف که با حضور نوروزی معاون دادستان وسرپرست اجرای احکام کیفری مرکز استان، مومنی قاضی شعبه ۱۰ اجرای احکام دادسرای اهواز و نمایندگان شرکتهای بیمه برگزار شد، بر سرعتبخشی به فرآیند پرداخت خسارت و تعامل نزدیکتر میان دادسرا و صنعت بیمه تأکید کرد.
وی با اشاره به وجود برخی موانع در روند پرداخت خسارت به زیاندیدگان تصادفات اظهار داشت: مشکلاتی نظیر ناهماهنگی در فرآیند پرداخت خسارت همچنان وجود دارند که باید در سریعترین زمان ممکن رفع شوند. بیمهها باید به منظور تسهیل فرآیند پرداختها اهتمام ویژه داشته باشند.
ناصری غیر قضایی شدن تصادفات را راهکار مناسبی برای حل مشکلات مرتبط با بیمه و کاهش پروندههای قضایی دانست و گفت: بر اساس قانون، تصادفات باید غیر قضایی شوند و این امر نیازمند مطالبهگری جدی از سوی صنعت بیمه است. در صورتی که این قانون به درستی اجرایی شود، میتوان بسیاری از مشکلات موجود در پرداخت خسارت به زیاندیدگان ناشی از تصادف را برطرف کرد.
معاون دادستان خوزستان در ادامه افزود: پروندههایی که مرتبط با بیمهها هستند باید در اسرع وقت تعیین تکلیف شوند و نمایندگان بیمه نیز همواره باید در فرآیند رسیدگی به چنین پروندههایی حضور داشته باشند.
وی بر تعیینتکلیف پروندههای قدیمی مربوط به خسارتهای بیمهای تأکید کرد و اظهار داشت: پروندههای قدیمی که به دلایل مختلف تاکنون بدون تعیینتکلیف باقی ماندهاند، باید در کوتاهترین زمان ممکن حلوفصل شوند.
ناصری افزود: بیمهها ملزم به گزارشدهی دقیق در خصوص هرگونه پرداخت خسارت بدنی به زیاندیدگان تصادفات به دادسرا هستند.
در ادامه این جلسه، نمایندگان شرکتهای بیمه نیز نظرات و دغدغههای خود را در خصوص مشکلات موجود در فرآیند پرداخت خسارت زیاندیدگان تصادفات مطرح کردند. آنان از چالشهای اجرایی، نبود هماهنگی و تأخیر در پرداختها سخن گفتند و خواستار تعامل گستردهتر میان دادسراها و صنعت بیمه شدند.