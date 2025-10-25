پخش زنده
مدیر گروه سلامت محیط و کار مرکز بهداشت شهرستان یزد: در یک ماه گذشته حدود ۵۰۰ قلم انواع لوازم آرایشی تاریخ مصرف گذشته از آرایشگاههای زنانه در سطح شهر یزد کشف و جمع آوری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزیزد، مهندس عبدالرسول تمدن گفت: این اقدام طی یک ماه گذشته در بازدیدهایی که به صورت منسجم از آرایشگاههای زنانه توسط کارشناسان بهداشت محیط انجام میشود، صورت گرفت.
تمدن افزود: مواد غیر مجازی که در برخی لوازم آرایشی و بهداشتی استفاده میشود خطرناک و سرطان زا ست و آرایشگران و متصدیان باید تاریخ انقضای مواد مصرفی را به دقت مدنظر قرار دهند.
وی اظهار داشت:در صورت مشاهده تخلف توسط کارشناسان بهداشت یا اعلام شکایت مردمی به سامانه ۱۹۰ و صحت آن، با تمام متخلفان به صورت جدی برخورد میشود.
مدیر گروه سلامت محیط و کار شهرستان یزد از شهروندان گرامی خواست تا درصورت مشاهده هرگونه تخلفات بهداشتی با سامانه ۱۹۰ تماس حاصل بگیرند و مورد تخلف را اطلاع دهند تا در اسرع وقت رسیدگی لازم صورت بگیرد.