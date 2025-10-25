پخش زنده
مجری طرح کاشت یک میلیارد درخت گفت؛ بخش خصوصی در سومین سال اجرای این طرح ۱۵۰ میلیون نهال تولید میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا احمدی، مجری طرح کاشت یک میلیارد درخت با بیان اینکه اجرای این طرح در سومین سال با استفاده از تجربیات بهدست آمده و با جدیت بیشتری ادامه می یابد، تصریح کرد: تا کنون ۳۵۰ میلیون اصله نهال در حدود ۲۳۵ هزار هکتار از عرصههای تحت پوشش کشت شده است.
احمدی با تاکید بر اینکه موفقیت این طرح نیازمند حمایتهای همهجانبه دولتی، مشارکت مردمی گستردهتر و همافزایی نهادهای مختلف است، افزود: بخش خصوصی بازوی قدرتمند اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت است و قرار است در سومین سال، حدود 150 میلیون نهال تولید کند.