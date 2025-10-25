پخش زنده
مدیرکل دفتر تجارت خارجی برق شرکت توانیر گفت: سهم صادرات برق کشور در شرایط عادی نیز کمتر از یک درصد است و این میزان در وضع کنونی به حدود نیم درصد کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهرداد اقلیمی، مدیرکل دفتر تجارت خارجی برق شرکت توانیر با اشاره به لزوم توسعه روابط بینالملل و دیپلماسی انرژی کشور گفت: زمانی میتوانیم به نقطه مورد رضایت خود در این حوزه دست یابیم که روابط بینالملل در حوزه انرژی و برق به نحو احسن پیش رود. برهمین اساس توانستیم با احداث خطوط انتقال جدید و انعقاد قراردادها در حوزه تبادلات انرژی به ویژه برق، پیوندهای مستحکمی را در منطقه به ویژه بین کشورهای همسایه ایجاد کنیم.
مدیرکل دفتر تجارت خارجی برق شرکت توانیر افزود: این ارتباط الان با تمام کشورهای همجوار شکل گرفته و در تلاش هستیم تا با توسعه این ارتباط با کشورهای حوزه خلیج فارس نیز بتوانیم از طریق کابلهای زیردریایی انتقال و تبادلات انرژی را ایجاد کنیم.
وی افزود: اغلب کشورهای دنیا به ویژه کشورهای پیشرفته به دلیل استفاده از ظرفیتهای متقابل انرژی با یکدیگر اتصالات شبکههای برق و یا الکتریکی برقرار میکنند. برای نمونه ممکن است یک کشوری مانند فرانسه نیروگاه اتمی بیشتری داشته باشد و کشور دیگر تنوع نیروگاهی و سوخت، بر همین اساس آنها برحسب نیاز در زمانهای پیک مصرف به تبادلات انرژی با یکدیگر میپردازند. البته این مهم به منظور صادرات و یا واردات صرف برق نیست بلکه برای تأمین انرژی مورد نیاز کشورها در زمان پیک مصرف و کمبود بوده که به منظور بهرهمندی از ذخایر انرژی کشورهای همسایه این تبادلات را ایجاد میکنند.
وی در خصوص موقعیت ایران در برقراری ارتباطات الکتریکی نیز گفت: تبادلات الکتریکی ما با تمام کشورهایی که مرز مشترک زمینی داریم از جمله افغانستان، ترکمنستان، پاکستان، آذربایجان، ترکیه و عراق برقرار است و هم اکنون از سطوح ولتاژی و تبادلات انرژی ما استفاده میکنند. همچنین به منظور توسعه این مسئله در تلاش هستیم تا در راستای تشکیل بازارهای برق منطقهای از طریق کشورهای آذربایجان، ارمنستان و یا گرجستان به کشور روسیه و یا با کابلهای زیردریایی با قطر و در ادامه آن با کشورهای حوزه خلیج فارس اتصالات الکتریکی برقرار کنیم.
مدیرکل دفتر تجارت خارجی برق شرکت توانیر در خصوص نسبت واردات و صادرات و ظرفیتهای تبادلات انرژی ایران نیز گفت: الان تقریباً صادرات ما بسیار کم است و بیشتر وارد کننده برق هستیم. الان از کشور ترکمنستان در حد ۲۵۰ مگاوات برق وارد میکنیم.
اکنون صادرات برق نداریم
وی در پاسخ به این سوال که صادرات ما به کدام کشورهاست گفت: به طور کلی صادرات برق ما به کشورهای افغانستان، عراق و پاکستان انجام میشود. اما فعلا به دلیل پیک مصرفی کشور و ناترازی موجود به منظور تامین برق داخل کشور میزان صادرات به کشور عراق قطع است و فقط در زمانهای مازاد تولید صادرات داریم. همچنین با کشور ارمنستان نیز تهاتر برق و گازی ما برقرار است که در این تهاتر گاز را صادر و برق وارد میکنیم و در تلاشیم تا در ماههای آینده با کشورهای آذربایجان و ترکیه نیز بتوانیم این ارتباطات الکتریکی و تبادل برق را دنبال کنیم.
اقلیمی گفت: به طور کلی دیدگاه ما صادرات برق در زمانهای پیک مصرف و ناترازی نیست و در این زمانها صادرات ما به طور کامل قطع میشود. صادرات صرفاً در زمانهایی اتفاق میافتد که امکان آن وجود داشته باشد. لازم به توضیح هست که میزان کل صادرات برق کشور ما کمتر از یک درصد است و این میزان در شرایط فعلی به کمتر از نیم درصد کل ظرفیت تولید برق کشور میرسد. به دلیل ناترازی موجود در کشور میزان واردات برق ما از کشورهای ارمنستان و ترکمنستان بسیار بیشتر از صادرات آن است.