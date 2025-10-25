۱۵ مقاله دانشگاه لرستان در فهرست مقالات پراستناد جهان
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان گفت: ۱۵ مقاله دانشگاه لرستان در فهرست مقالات داغ و پُراستناد جهان قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان اعلام کرد: ۱۵ مقالهی ISI _ JCR با آدرسدهی دانشگاه لرستان، در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ میلادی، جزو مقالات پُراستناد (Highly Cited Paper) و داغ (HotPaper) قرار گرفت.
حسین حاتمی با بیان اینکه نویسندگان این مقالات، عضو هیئت علمی و دانشجویان مقطع دکترای دانشگاه لرستان هستند، افزود:برای نویسندگان عضو هیئت علمی و دانشجویانی که دارای مقالات پراستناد و داغ در پایگاه WoS هستند تشویقی مقاله و امتیاز با ضرایب ارائه داده که از این امتیازات، بهرهمند خواهند شد.
وی گفت:مقالات پُراستناد و داغ در گلستان ضریب ۱.۵ برابر ، در آییننامهی ارتقا هم با تأیید ممیزی، دارای ضریب ۱.۵ و برای بررسی پرونده پژوهشگر برتر هم امتیازات آنها، ضرایب ۳ تا ۵ دریافت میکند.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان تأکید کرد : برای چاپ بروندادهای علمی با کیفیت، از اعضای هیئت علمی و دانشجویانی که بروندادهای علمی با کیفیت، دارای چارک ۱ (Q۱)، ISC و ISI با «استناد بالا» باشند، برای جهت دهی تحقیقات و پژوهشها به سمت کیفیسازی حمایتهای ویژه می شود.