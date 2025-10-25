

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ معاون پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان اعلام کرد: ۱۵ مقاله‌ی ISI _ JCR با آدرس‌دهی دانشگاه لرستان، در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ میلادی، جزو مقالات پُراستناد (Highly Cited Paper) و داغ (HotPaper) قرار گرفت.

حسین حاتمی با بیان اینکه نویسندگان این مقالات، عضو هیئت علمی و دانشجویان مقطع دکترای دانشگاه لرستان هستند، افزود:برای نویسندگان عضو هیئت علمی و دانشجویانی که دارای مقالات پراستناد و داغ در پایگاه WoS هستند تشویقی مقاله و امتیاز با ضرایب ارائه داده که از این امتیازات، بهره‌مند خواهند شد.



وی گفت:مقالات پُراستناد و داغ در گلستان ضریب ۱.۵ برابر ، در آیین‌نامه‌ی ارتقا هم با تأیید ممیزی، دارای ضریب ۱.۵ و برای بررسی پرونده پژوهشگر برتر هم امتیازات آنها، ضرایب ۳ تا ۵ دریافت می‌کند.